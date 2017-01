Onderwijshervorming: N-VA en onderwijskoepels klaar om deadline los te laten

De Vlaamse regering mag zich niet blindstaren op een invoering van de hervorming van het secundair onderwijs op 1 september 2018. Dat zegt Onderwijsspecialist Koen Daniëls van N-VA, maar ook de onderwijskoepels vinden kwaliteit belangrijker dan de timing.

Het kernkabinet van de Vlaamse regering is er maandagochtend nog niet in geslaagd om een akkoord te sluiten over de hervorming van het secundair onderwijs, in het bijzonder de tweede en derde graad. De discussie speelt zich grotendeels af tussen CD&V en N-VA. De Vlaams-nationalisten zien het liefst zo weinig mogelijk richtingen verdwijnen. Mogelijk volgt er vrijdag witte rook tijdens een kern die de ministerraad voorafgaat.

Om 1 september 2018 nog te halen moet een beslissing een kwestie van dagen zijn, veeleer dan van weken of maanden, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. 'Voor ons is een kwaliteitsvolle invoering echter belangrijker dan de datum', aldus de directeur-generaal. Ook Patriek Delbaere van de onderwijskoepel van steden en gemeenten liet al verstaan dat de datum voor hem niet zo belangrijk is.

Niet blinde staren op 2018

Na de discussie over de tweede en derde graad moet overigens nog worden afgeklopt over de eerste graad. De brede eerste graad is weliswaar afgevoerd, maar er moeten wel zogenaamde basisopties worden klaargestoomd die de leerlingen optimaal voorbereiden op de nieuwe tweede graad.