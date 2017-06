'Niet alleen Piqueur draagt verantwoordelijkheid. Ook anderen werden rijkelijk door Optima vergoed'

Op 15 juni 2016 werd Optima Bank failliet verklaard, nadat de Nationale Bank onregelmatigheden had vastgesteld en de banklicentie had ingetrokken. Daardoor verloren zo'n 10.000 klanten samen bijna 90 miljoen euro. Het Garantiefonds moest bijspringen. Optima Bank was een onderdeel van de Optima-groep, opgericht en geleid door Jeroen Piqueur. Optima profileerde zich als financiële planner: het lichtte vermogens van gefortuneerden en minder gefortuneerden door en stelde een plan op om dat geld te beheren en te investeren. Daarbij deden er verhalen de ronde over zwart geld, graaicultuur, schimmige vastgoeddeals, belangenvermenging en discutabele connecties met (ex-)politici. De meeste daarvan blijven onopgehelderd.

