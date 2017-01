N-VA ziet nieuwe volksbevraging voor Oosterweel niet zitten

'Ik ben nooit een grote voorstander van volksraadplegingen geweest. Het is een blokkeringsmechanisme geworden, dossiers worden erdoor gepolitiseerd,' maakte N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk.

Uit een recente studie van het Rekenhof blijkt dat de kosten van het Masterplan 2020 en de overkapping van de Antwerpse Ring nu al oplopen tot 15 miljard euro. Volgens De Wever is dat niet onoverkomelijk. 'Het Rekenhof gaat uit van een strikte Europese logica. Je kan als regering leningen aangaan. Bovendien betaalt Oosterweel zichzelf terug, het gaat om een tolverbinding.' De Wever merkt bij zijn buitenlandse missies dat de bereikbaarheid van de Antwerpse haven telkens een belangrijk knelpunt is. 'Als je zo'n investeringstrein hebt gemonteerd, dan ben je gek als je die zou afwijzen.'

De Antwerpse actiegroepen Ademloos en Straten-Generaal overwegen een nieuwe volksraadpleging over het dossier. 'We zullen zien of dat er komt', zegt De Wever, 'maar aan het eind van de rit moet de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen.' Volgens de N-VA voorzitter is een volksraadpleging een blokkeringsmechanisme geworden. 'Neen mobiliseert, mensen die ja willen stemmen blijven in hun bed liggen.' De Wever vindt het onverstandig om dit 'enorm leefbaarheidsproject' los te laten. 'We betalen er een prijs voor, maar Vlaanderen zal er ook van genieten.'