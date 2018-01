N-VA wil brugpensioen schrappen om meer vacatures ingevuld te krijgen

Nooit waren er zoveel vacatures, maar een derde ervan raakt niet ingevuld, bleek dinsdag al. Reden voor N-VA om enkele voorstellen opnieuw op tafel te leggen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Vlaams parlementslid Axel Ronse zegt dat de VDAB al heel wat doet om werklozen te activeren, maar federale maatregelen zoals het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, steken stokken in de wielen. 'Het is bijna pervers om van de VDAB te verwachten dat het mensen overtuigt om aan het werk te gaan als ze daarmee nauwelijks meer verdienen dan het statuut dat de federale overheid hen toekent.'

Tegelijk pleit Kamerlid Wouter Raskin opnieuw voor het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Dat voorstel zit sinds de federale regeringsvorming in de diepvries, want CD&V en MR zijn er fel tegen gekant. 'Maar misschien zijn de geesten intussen gerijpt', zegt Raskin.