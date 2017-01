MR en Ecolo eisen ontslag Waals minister Furlan in Publifin-schandaal

Naar aanleiding van het schandaal rond de Luikse intercommunale Publifin hebben MR en Ecolo in het Waals Parlement een motie van wantrouwen ingediend tegen Waals minister Paul Furlan (PS), bevoegd voor de lokale besturen. Ze vragen dat Furlan niet vervangen wordt, maar dat zijn bevoegdheden verdeeld worden over de andere ministers van de Waalse regering.

De motie kan ten vroegste over 48 uur gestemd worden. Er is een gewone meerderheid voor nodig. Zolang de PS-cdH-meerderheid het vertrouwen in Furlan behoudt, zal hij dus niet goedgekeurd worden.

Ecolo stelde aanvankelijk voor om Furlan door een niet-partijgebonden minister te vervangen. Na overleg stellen Ecolo en MR nu voor om Furlan niet te vervangen, waardoor de Waalse regering dus zeven in plaats van acht ministers zou tellen.

Kabinetschef Furlan opgestapt

Claude Parmentier, de adjunct-kabinetschef van Paul Furlan, kondigde de afgelopen dagen al zijn ontslag aan. Parmentier was een van de PS-mandatarissen die bij Publifin royale zitpenningen opstreek. Furlan had daar eigenlijk van moeten weten, maar verklaarde voor het Waalse Parlement niet op de hoogte te zijn. 'Heb ik geprobeerd het te weten? Neen,' voegde hij daaraan toe.