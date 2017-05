Minister-president Bourgeois bezoekt iftar in Tienen

Onder het motto "iedereen thuis in Tienen" organiseerden de Tiense Wereldvrouwen en het stadsbestuur een kennismaking met de iftar. Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform van Vlaamse Imans en coördinator van het Netwerk Islamexperten, schetste de achtergronden van de ramadan.

"De maaltijd die tijdens de ramadan bij zonsondergang wordt gegeten, is een geschikt moment om de diversiteit in onze stad in de kijker te plaatsen", zei schepen van Integratie Ine Tombeur (N-VA). "Traditioneel is het de gelegenheid om samen met familie en vrienden de vasten te doorbreken. Samenhorigheid, gastvrijheid, tolerantie en wederzijds begrip voor andere culturen staan centraal, of je nu moslim bent of niet."

Geert Bourgeois bezoekt ieder jaar een iftar. Hij wees op het belang van integratie. "Er zijn heel wat instrumenten beschikbaar. Het is aan de nieuwkomers om die te gebruiken en de geboden kansen te grijpen. Het inburgeringstraject is de eerste stap naar inschakeling in onze samenleving. Noodzakelijk maar onvoldoende. Want de integratie begint pas na de inburgeringscursus en dat is een zaak van ons allen."

De Vlaamse minister-president noemde integratie een wederkerig verhaal en verwees naar de inburgeringscoaching. De stad Tienen deed onlangs een oproep om buddy's te rekruteren. Het project gaat in de zomer van start. "Nog beter is het als nieuwkomers het heft in eigen handen nemen. De Tiense Wereldvrouwen zijn daar een geslaagd voorbeeld van."