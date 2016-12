Margrethe Vestager krijgt eredoctoraat van de KU Leuven

Op 15 februari 2017 reikt de KU Leuven naar jaarlijkse gewoonten haar eredoctoraten uit tijdens het Patroonsfeest. De bekendste naam in het lijstje van vier dit jaar is Margrethe Vestager. De Europees Commissaris voor Mededinging maakte in 2016 naam door haar onderzoek naar het marktgedrag van bedrijven als Google, Apple, Starbucks en Fiat en de manier waarop ze door landen fiscaal ondersteund worden. Dat vertaalt zich ook in maatregelen, zoals de 13 miljard aan achterstallige belastingen die ze van Apple terugeist.

Ook professor James P. Allison en professor Carl H. June krijgen een eredoctoraat. Beiden speelden een cruciale rol in de ontwikkeling van immuuntherapie als remedie tegen kanker. Eerder deze week geraakte bekend dat die therapie volledig zal worden terugbetaald in België. 'Het is belangrijk dat we onze kennis niet enkel aanwenden omdat het leuk is om iets te leren en te weten, maar ook om mensen te helpen', zegt Allison.

De Nederlandse hoogleraar Louise O. Fresco, een belangrijke stem in het debat over duurzame voedselvoorziening, krijgt ook een eredoctoraat. Als een van de eersten nam ze het standpunt in dat het voedselbeleid raakvlakken moet hebben met andere grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, milieu, over- en ondergewicht. 'Eten is vandaag een bron van intense verwarring', zo stelt ze in haar bekendste boek,Hamburgers in het Paradijs(2012). 'We zijn wie we zijn door wat we eten en met wie. In eten en in ons begrip daarvan balt zich ons mens-zijn samen.'

Vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie in oktober 1517 kent de KU Leuven ook een eredoctoraat toe aan Lutherspecialist professor Theodor Dieter. Dieter staat vooral bekend om zijn inzichten in de jonge Luther, voor wie Aristoteles en de scholastieke wijsbegeerte een belangrijke rol speelden. Hij is de belangrijkste architect van zowat alle lutheraans-katholieke dialoogteksten van de voorbije twintig jaar.

Eerder geraakte al bekend dat de KU Leuven en de UGent op 12 januari samen een eredoctoraat zullen uitreiken aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. 'Merkel is vandaag de politica bij uitstek die de waarden van de westerse, democratische rechtsstaat vertegenwoordigt. Zij is een voorbeeld van generositeit en menselijkheid in tijden van links en van rechts, van Trump, Le Pen, Podemos en Syriza', zei KU Leuvenrector Rik Torfs toen aan Knack.be.