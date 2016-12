2016 was grote doorbraak van immuuntherapie voor kanker

Wat?

Een nieuw idee is het niet, immuuntherapie voor de behandeling van kanker: meer dan honderd jaar geleden al kwam iemand op het idee om het afweersysteem van ons lichaam te stimuleren tot grotere activiteit tegen kankercellen. Maar pas sinds 2010 wordt de techniek courant gebruikt. 2016 werd het jaar van de grote doorbraak, met ernstige studies over de succesvolle behandeling van onder meer blaas-, long- en huidkanker door middel van immuuntherapie. 'Eigenlijk gebruiken we een oude observatie om nieuwe wegen te bewandelen', zegt geneticus Max Mazzone van de Leuvense tak aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). 'Maar we doen het wel gesofisticeerder dan vroeger. Toen werden er bacteriën ingezet om de afweer tegen kanker te stimuleren - wat vandaag nog gebeurt: er worden tbc-bacteriën gebruikt voor de behandeling van blaaskanker. Maar tegenwoordig steunt immuuntherapie vooral op de ontwikkeling van antilichamen die de T-cellen uit de afweer heel specifiek sturen in de strijd tegen welbepaalde ziekmakers. De techniek is goed op weg om de belangrijkste aanpak te worden voor de behandeling van verschillende types kanker.'

