Exit Tom Meeuws: 'SP.A Antwerpen kreunt nog steeds onder nalatenschap van Patrick Janssens'

Antwerps SP.A-topman Tom Meeuws heeft dinsdagavond zijn ontslag aangeboden als kandidaat op de roodgroene coalitielijst Samen. Meeuws zag geen andere optie, nadat onthullingen uit zijn loopbaan als directeur bij De Lijn het beeld schetsen van iemand die het niet al te nauw neemt met afspraken rond goed financieel bestuur. Bij SP.A Antwerpen moest hij de vlam weer in de pijp krijgen, maar nog voor de verkiezingscampagne goed en wel vertrokken is, moet Meeuws opstappen. Vier vaststellingen in de Antwerpse kiesstrijd:

