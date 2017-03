Luikse PS-voorzitter Willy Demeyer neemt ontslag door Publifin-affaire

Via Twitter liet Demeyer weten dat hij zijn mandaat als voorzitter van de Luikse socialisten en zijn functie als gedeputeerd burgemeester naast zich neer legt.

Il faut poser des actes ! Je remets entre vos mains mon mandat de Président de la Fédération et je lance la procédure électorale. -- Willy Demeyer (@Willy_Demeyer) March 10, 2017

Le projet de ville #Liege requiert toute mon énergie. Je quitterai anticipativement mon mandat de Député. -- Willy Demeyer (@Willy_Demeyer) March 10, 2017

Die beslissing komt er nadat verschillende mandatarissen uit de lokale PS-afdeling in opspraak kwamen in de affaire-Publifin, omdat ze royale zitpenningen zouden opgestreken hebben voor vergaderingen waar ze niet eens aanwezig moesten zijn. Bovendien wordt steeds duidelijker dat de hele structuur rond de intercommunale Publifin meer gericht was op winstbejag dan op de publieke functie van het bedrijf.