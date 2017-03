20 miljard: de factuur van het systeem van de intercommunales

Het is een eenvoudig, herhaald verzoek van een PS-gemeenteraadslid aan de gemeente Genappe dat een gigantische zaak aan het licht bracht - en dat de onderliggende redenen van de zaak-Publifin in Wallonië verklaart, evenals de reeks onthullingen over de praktijken in de intercommunales. Achter de kwestie van het aantal mandaten, hun vergoedingen en de belangenconflicten die er kunnen uitvloeien, zou er een bewust opgezet systeem schuilgaan: politici - vrijwillig of verplicht - zouden twintig jaar lang de ogen gesloten hebben voor een buitensporige tarifering van de elektriciteit ten gunste van Engie Electrabel en de gemeentes, via intercommunales waaronder 'gemengde' (met deelname van Electrabel), 'zuivere' en 100% publieke, verenigd in hun hang naar winst. Een 'georganiseerde' plundering, amper afgezwakt door de regelgeving die begin de jaren 2000 in het leven werd geroepen.

...