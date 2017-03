KBC-topman Johan Thijs: 'De overheid verdient aan het spaargeld 2 keer meer dan de spaarder zelf'

Plots onderbreekt Johan Thijs het interview en vraagt aan een van zijn interviewers: 'Vanwaar bent u afkomstig?' Blijkt dat ze op dezelfde middelbare school hebben gezeten. Dat was geen klassieke school. De Erkende Normaalschool in Bokrijk was veertig jaar geleden beroemd en berucht in Limburg en ver erbuiten: geëngageerd, maatschappijkritisch, een plek waar je als student veel vrijheid kreeg. 'De beslissing om naar die fenomenale school te gaan, was de beste van mijn jonge leven. Heb je gezien welke slogan op mijn deur hangt? "Durf!" Wel, dat heb ik in Bokrijk geleerd: verantwoordelijkheid nemen, durven.'

...