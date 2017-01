Karel Anthonissen zal 'nieuwe waardevolle functie' krijgen bij FOD Financiën

Zoals aan andere gewestelijk directeurs in andere algemene administraties die niet hebben deelgenomen aan de selecties voor adviseur-generaal, of er niet voor slaagden, zal aan Karel Anthonissen 'een nieuwe waardevolle functie, die in overeenstemming is met zijn ervaring en expertise, worden toegewezen'. Dat zegt de FOD Financiën weten in een reactie op een interview met Karel Anthonissen bij Knack.

Door een reeks nieuwe wetten raakt de gewestelijk directeur van de BBI Gent binnenkort zijn vaste benoeming kwijt, samen met zijn bevoegdheden - die worden overgeheveld naar de nieuwe functie van adviseur-generaal. Een 'defenestratie' noemt hij het zelf, nadat hij jaren zijn bazen verweet niet achter de grote zwarte vermogens aan te willen gaan.

Eerder had Francis Adyns, woordvoerder van de FOD, al gereageerd dat het ging om een interne reorganisatie die over alle FOD's heen dezelfde structuur aanbrengt. 'Adviseurs-generaal vind je bij alle federale overheidsdiensten. Financiën was de enige dienst met gewestelijk directeurs. Je had er allerlei specifieke graden en tussengraden, die nu in overeenstemming met de andere FOD's worden gebracht.

De FOD Financiën wijst er ook op dat de gewestelijke directeurs konden deelnemen aan een selectie voor de benoeming van de nieuwe adviseurs-generaal. Karel Anthonissen is een van de gewestelijk directeurs die niet heeft deelgenomen aan de selecties.

Anthonissen: 'Dat moet dan minstens voorzitter zijn'

Anthonissen zelf zegt akte te nemen van het nieuws. 'Ik heb in ieder geval nog geen voorstel gekregen,' klinkt het. Bovendien is Anthonissen niet zomaar van plan een eventueel voorstel aan te nemen. 'Dat moet dan minstens de functie van voorzitter zijn. Voor een ander plaatsje op de mesthoop onder Hans D'Hondt doe ik het niet. Ze zouden in Brussel toch maar op m'n kop pissen.'

'Zoals ik al gezegd had in het interview: er is mij al driemaal een andere functie aangeboden, en die heb ik toen geweigerd. Ze kunnen me niet dwingen mijn post te verlaten: ik ben vastbenoemd. Ik blijf gewoon zitten aan mijn bureau. Als een vervanger aangesteld wordt, moet die maar naast me komen zitten.'

Ik moet toch niet meedingen naar mijn eigen stoel om daar dan minder te zeggen te hebben?

De beslissing om niet mee te doen aan de selectieproeven voor adviseur-generaal, noemt Anthonissen niet meer dan logisch. 'De FOD creëerde een nieuwe functie met minder bevoegdheden. Dat is geen promotie, maar een demotie - een pure achteruitgang. Ik moet toch niet meedingen naar mijn eigen stoel om daar dan minder te zeggen te hebben?' Dat de FOD suggereert dat hij eenvoudigweg niet gekandideerd heeft om zijn stoel te behouden, noemt Anthonissen 'beeldvorming waar ik niet in meestap.'