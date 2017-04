Journalistencollectief achter Panama Papers lanceert crowdfunding

'In een tijdperk waarin autocraten, demagogen, criminelen en schimmige figuren zichzelf proberen te verrijken op de kap van de samenleving, is het belangrijker dan ooit dat journalisten de ogen en oren van de wereld kunnen blijven, en zo corruptie en overtredingen kunnen uitroeien', zegt ICIJ-vicedirecteur Marina Walker op de website GoFundMe. Precies 1 jaar na de publicatie van de Panama Papers wil het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten via dat crowdfunding-platform in de komende weken '50.000 dollar (of meer)' binnenhalen. Na één dag staat de teller al op 5000 dollar.

Met de Panama Papers, het grootste onderzoek uit de geschiedenis van de journalistiek, verwierf ICIJ in 2016 wereldwijde bekendheid. Toen de Amerikaanse journalist Charles Lewis het netwerk van onderzoeksjournalisten in 1997 opzette vanuit zijn non-profit Center for Public Integrity, verenigde hij 76 reporters uit 41 landen. Vandaag staat de teller op ruim 190 onderzoeksjournalisten uit 65 landen, waaronder drie Belgen -Lars Bové (De Tijd), Alain Lallemand (Le Soir) en Kristof Clerix (Knack).

In zijn eerste vijftien jaar publiceerde het ICIJ onder meer onderzoeken naar internationale tabakssmokkel, private militaire kartels, asbestbedrijven, lobbyisten en contracten voor de oorlogen in Irak en Afghanistan. Het onderzoeksproject Offshore Leaks zette ICIJ in 2013 echt op de kaart, gevolgd door LuxLeaks, SwissLeaks, de Panama Papers en de Bahamas Leaks.

In februari 2017 werd ICIJ een onafhankelijke nieuwsorganisatie, los van de moederorganisatie Center for Public Integrity. De crowdfunding kadert ook in die transitie.