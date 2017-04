Panama Papers, een jaar later: 'De offshorewereld zal niet verdwijnen'

Wat was de belangrijkste onthulling uit de 11 miljoen gelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca?

BASTIAN OBERMAYER: Dat de beste vriend van Russisch president Vladimir Poetin betrokken was in een complex offshoreschema waar twee miljard dollar in omging. Ik ben wel ontgoocheld dat er niets is gebeurd met die onthulling, maar dat is typisch voor Poetins Rusland. Even belangrijk was de scoop over de offshore van de IJslandse premier Sigmundur Gunnlaugsson. Het volk kwam op straat en de man moest opstappen. Zo gaat dat in een echte democratie.

...