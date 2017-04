Eén jaar na de Panama Papers: de tussenstand

1. Strafrechtelijk

De antiwitwascel (CFI) heeft om en bij de 140 meldingen ontvangen met verwijzingen naar de Panama Papers. Voorzitter Philippe de Koster: 'Een tiental dossiers hebben we doorgespeeld naar de parketten omdat de geanalyseerde informatie ernstige aanwijzingen bevatte van witwassen uit ernstige fiscale fraude. Een dertigtal dossiers hebben we geseponeerd omdat we geen aanwijzingen van witwassen terugvonden, of omdat administratieve of gerechtelijke overheden reeds volledig op de hoogte waren van de informatie. Ten slotte zijn nog zo'n honderd dossiers in behandeling omdat bijkomende vragen werden gesteld - bijvoorbeeld verdergaand financieel onderzoek o...