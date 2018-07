Het begrotingsakkoord gefileerd: 'Voor N-VA lijkt de oogst toch mager'

Premier Charles Michel (MR) verspreidde vannacht witte rook over het begrotingsakkoord voor volgend jaar, met afspraken over de arbeidsmarkt en het Arcodossier, maar niet over de F-16's. 'Dit akkoord is symptomatisch voor het begrotingsbeleid van Michel', vindt professor politicologie Dave Sinardet (VUB).