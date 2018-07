Regering-Michel bereikt akkoord over begroting en jobsdeal

Dat bevestigt premier Charles Michel via Twitter. Dinsdag om 11 uur volgt tekst en uitleg op een persconferentie. Ook over het Arco-dossier en de vierde speler op de telecommarkt zou er een akkoord zijn, maar nog niet over de vervanging van de F-16's.

Agreement. Conférence de presse demain à 11h au 16 rue de la Loi. Persconferentie om 11u op de Wetstraat 16 #Jobsdeal — Charles Michel (@CharlesMichel) July 23, 2018

Met de arbeidsdeal wil Michel de mismatch op de arbeidsmarkt tussen het hoge aantal vacatures en de lage werkzaamheidsgraad aanpakken.

De Tijd meldde maandagmiddag dat er een akkoord zou zijn over de beursgang van 30 procent van Belfius en de oprichting van een fonds van 600 miljoen euro voor de vergoeding van de Arco-gedupeerden. Over die regeling zou geen advies worden gevraagd aan de Europese Commissie.