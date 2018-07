Begrotingsakkoord: nu al discussie over fiat van Europa voor Arco-deal

'Er is geen sprake van staatssteun, we vergoeden alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen,' aldus Peeters op Radio 1.

Met dit akkoord willen we zekerheid geven voor 800.000 coöperanten, zei Peeters. 'We zullen Europa informeren over dit akkoord, maar een voorafgaandelijk akkoord is niet nodig,' aldus de minister. We vergoeden geen rechtspersonen of vennootschappen, maar alleen natuurlijke personen, luidt het. 'Geen enkele vennootschap gaat hier een voordeel uit halen.'

De Arco-gedupeerden zullen eind oktober een voorstel in de bus krijgen. 'Tegen dan moet een loket operationeel zijn waar de coöperanten zich kunnen aanbieden,' dixit het CD&V-kopstuk. Op de uitbetaling van de vergoeding plakt hij geen timing.

De christelijke arbeidersbeweging, die bij de ondergang van Dexia zware verliezen moest slikken via haar financiële poot Arco, zou ongeveer 35 miljoen euro bijdragen in het fonds, dat mee gespijsd wordt door de overheid en de bank Belfius.

Volgens Peeters 'draagt iedereen evenwichtig bij' in het fonds.

Tegengesproken

N-VA-vicepremier Jan Jambon kan zich 'vinden in het totale plaatje', zo reageerde hij bij Radio 1. Wel erkende Jambon dat Europa een rol zal spelen in dit verhaal. 'Dit is een dossier dat ook in Europese kringen zal worden opgevolgd. We leven in een rechtsstaat waar ook Europa een rol in te spelen heeft. We gaan natuurlijk niets doen tegen de rechtsregels', zei hij. Jambon beklemtoonde daarbij dat de Arco-regeling niet ingezet wordt voor de beursgang van Belfius. 'Dat zal onder toeziend oog van Europa zijn. Die twee lopen samen.'

Van zijn kant onderstreepte ook MR-fractieleider in de Kamer, David Clarinval, dat het groene licht van de Europese Commissie noodzakelijk zal zijn. 'Zoniet kan deze operatie niet doorgaan', zei hij op de RTBF-radio.

Voorzichtig

Deminor, het juridisch advieskantoor dat meer dan 2.000 Arco-coöperanten vertegenwoordigt, reageert lauw op de deal van de regering over Arco. 'We manen aan tot voorzichtigheid. Dit is een zoveelste politieke verklaring. Er is pas echt een akkoord als alle partijen ermee instemmen en het juridisch waterdicht is', zegt advocaat Erik Bomans.

Deminor wacht nog op de concrete uitwerking alvorens uitspraken te doen. 'We vragen onze cliënten rustig af te wachten. We gaan hen in elk geval niet aanraden om iets te aanvaarden dat juridisch niet waterdicht is', klinkt het.

Of de compensatie uit het op te richten fonds voldoende zal zijn, hangt voor Bomans af van verschillende factoren in de uitwerking van de deal.