'Herinnert iemand zich nog het enthousiasme in de Wetstraat toen Sven Gatz terugkeerde naar de politiek?'

Sven Gatz heeft een idee! Enfin, een ideetje, zo bij het begin van het nieuwe cultuurseizoen. Hij heeft ongetwijfeld mijn laatste column van voor de zomer gelezen, waarin ik mij druk maakte over de gebrekkige participatie van veel mensen aan cultuur. Dat gaat hij namelijk oplossen, en wel op een heel originele manier. Cultuurhuizen en musea moeten 5 à 10 procent van hun budget vrijmaken voor burgerparticipatie. Met dat geld kan het publiek zelf aan de slag: een tentoonstelling cureren, meespelen in een theatervoorstelling of toch op ...