Grete Remen (N-VA): 'Voer belasting in voor e-commerce'

In een opiniestuk op Knack.be pleit Vlaams Parlementslid en CEO van Damhert Nutrition Grete Remen (N-VA) voor een belasting op online-aankopen. 'Dat zou een efficiënte taxshift zijn. Nu spekken vooral de kleine ondernemers de schatkist en gaan multinationals met voordelen zoals de notionele interestaftrek lopen. De e-commerce wordt gedomineerd door die grote bedrijven. In 2016 werd 9,6 miljard euro online gespendeerd, waarvan 70 procent bij multinationals. Dat is geld waar ons land niets aan heeft.'

Catastrofaal

Remen wil hiermee aan de alarmbel trekken, want de situatie bij veel kleine ondernemers is 'catastrofaal': 'Tien procent van de 300.000 detailhandelaars in ons land weten hun job bedreigd. De afgelopen vijf jaar zijn er tussen de tien en twintig procent detailhandelaars gestopt. Een belangrijke boosdoener is de e-commerce. Een ondernemer zei me dat multinationals producten goedkoper verkopen dan hij ze kan inkopen. Er zijn grenzen aan verkopen met verlies.'