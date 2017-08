Geens wil striktere omkadering voor weddenschappen bij virtuele sportevenementen

Minister van Justitie Koen Geens wil virtuele sportevenementen nauwer omkaderen. 'Zo worden ze onder het streng beschermingskader van de automatische kansspelen gebracht en worden minderjarigen beter beschermd', aldus Geens .

'Het is belangrijk om maatregelen te nemen om spelers van weddenschappen en kansspelen te beschermen tegen gokverslaving. Spelers mogen niet misleid of uitgedaagd worden om steeds meer geld uit te geven. Deze virtuele sportweddenschappen zijn erg verslavend en mogen niet de indruk wekken dat er een echte sportwedstrijd aan verbonden is', zegt de minister.

'De speler moet er zich van bewust zijn dat hij niet wedt op een echte sportwedstrijd, maar 'een fictieve, geënsceneerde wedstrijd waarvoor de cijfergenerator bepaalt wie wint en wie verliest', klinkt het.

Operatoren krijgen de verplichting om alle verwijzingen naar bestaande sportploegen - zoals spelers, logo's en benamingen - te bannen. Ook zullen ze duidelijk zichtbaar op het scherm moeten vermelden dat het om een fictieve wedstrijd gaat. Daarnaast wordt de leeftijdsvoorwaarde voor zulke automatische kansspelen op 21 jaar vastgesteld, in lijn met de leeftijdsvereiste voor speelautomatenhallen waar automatische kansspelen aangeboden worden.

Daarom wordt ook het spelersuitsluitingssysteem (EPIS, excluded persons information system) van toepassing gemaakt op de wedkantoren. Wie op deze automaten wil spelen, moet zich identificeren met de identiteitskaart.

Voorts mag een wedkantoor (enkel een wedkantoor klasse IV) maar twee van dit soort spelen aanbieden. De server moet zich ook in België bevinden. 'De kansspelcommissie zal hier op toezien', luidt het. Net zoals bij de andere automatische kansspelen wordt het wettelijk gemiddeld uurverlies op 12,5 euro per uur vastgelegd.