Geens: 'We moeten aantal erkende moskeeën maximaliseren'

De voorbije maanden zijn al heel wat voorstellen gelanceerd om tot een meer Europese islam te komen en de fundamentalistische invloed uit landen als Saoedi-Arabië in te dijken. Na een erg gespannen hoorzitting met topman Jamal Saleh Momenah van het Islamitisch Cultureel Centrum achter de Grote Moskee in Brussel, kwam meerderheidspartij MR deze week nog met een voorstel om de buitenlandse financiering van religie in België droog te leggen.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) twijfelt aan de haalbaarheid. "Laat ons zeggen dat we de financiering in elk geval meer moeten controleren. En op niveau van de gewesten zou dat één van de elementen moeten zijn voor de erkenning: een totale transparantie op vlak van financiering", zo zei hij in een gesprek met Belga. "Maar het zeggen is één ding, het ook doen voor een niet-erkende moskee is natuurlijk iets heel anders. Want hoe loopt de financiering? Er is toch steeds de mogelijkheid van cash geld? "

Net om er voldoende zicht op te krijgen, pleit Geens ervoor om het aantal erkende moskeeën - die dus ook aan alle voorwaarden voor zo'n erkenning voldoen - te maximaliseren. Die erkenning is echter een bevoegdheid van de Vlaamse regering, waar momenteel een hele stapel dossiers ligt te wachten op het bureau van bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA).

Verregaande godsdienstvrijheid

Op dit moment zijn er volgens Geens 63 moskeeën op weg naar erkenning. "Ik denk niet dat een minister van Justitie moskeeën eerder al zodanig heeft gepusht om ze te integreren in onze samenleving. We hadden een instrumentarium, maar dat werd niet altijd gebruikt. Hetzelfde geldt voor de erkenning van de imams. Weinig mensen beseffen dat veel moskeeën werken zonder erkende imam en met een buitenlandse imam."

Erkende moskeeën verplichten om ook een erkende imam aan te stellen, valt moeilijk te rijmen met onze verregaande godsdienstvrijheid. "Maar we moeten er in elk geval voor ijveren dat het merendeel van de erkende moskeeën - 99 procent - een erkende imam heeft", aldus Geens. Hij herhaalde daarbij zijn pleidooi voor een soort van 'Belgo-Belgische' masteropleiding "die maakt dat we niet langer met moskeeën zitten waar een Turk die enkel Turks praat komt onderwijzen". "Want dat is niet goed. "

Grote Moskee Brussel

Specifiek over de Grote Moskee van Brussel sluit Geens niet uit dat "de Saoedi's de ambitie hebben om die te laten erkennen". Eerder deze maand zat hij samen met secretaris-generaal Muhammad Abdul-Kareem Al-Issa van de Wereld Moslimliga, de belangrijkste financier van de Grote Moskee en diens administratieve poot, het Islamitisch Cultureel Centrum van België.

"Hij verklaarde zich bereid om zich voor honderd procent te integreren in de Belgische samenleving, met alle vereisten die de rechtsstaat daarbij oplegt", aldus Geens. "En in het geval dat dit niet zou lukken, om dan te beslissen om te sluiten. Hij sloot al vier andere moskeeën wereldwijd, dus op dit moment hecht de man groot belang aan de inclusie in de samenleving waar ze zich bevinden, inclusief de rechtsstaat en de vrijheden."