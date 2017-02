Fernand Keuleneer: 'De nieuwkomersverklaring van Francken, dat is onze links-liberale sharia'

Overtuigd katholiek, conservatief, pro islam maar contra massamigratie: topadvocaat en intellectueel Fernand Keuleneer is een originele dwarsdenker. Een gesprek over Theo Francken ('geen visie'), de nieuwkomersverklaring ('larie en apekool') en de maagdelijke geboorte ('Alles kan. Donald Trump is zelfs president van de VS geworden').