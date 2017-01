Eurostadion: 'Niet minister maar Brusselse regering is gedagvaard' (Vanhengel)

De dagvaarding is bovendien naar het kabinet van minister-president Rudi Vervoort verstuurd. "Mijn persoonlijk standpunt over dit dispuut doet niets ter zake", laat hij weten in een reactie aan Belga.

De Standaard meldde dat Arnaud Verstraete de Brusselse minister van Financiën, Guy Vanhengel (Open Vld), voor de vrederechter heeft gedaagd. Het Groen-parlementslid wil dat alle overeenkomsten en contracten in verband met het Eurostadion openbaar worden gemaakt, die over de zaak ook een opiniestuk schreef.

Guy Vanhengel verduidelijkt dat de dagvaarding enkel betrekking heeft op de parkingovereenkomst, de ondergrondse parking met een capaciteit van zo'n 10.000 plaatsen.

In die overeenkomst is het gewest en dus de Brusselse regering wel degelijk partij, aldus de minister. De Brusselse regering wil de parking immers ook gebruiken als randparking om het binnenkomend pendelverkeer te beperken.

De dagvaarding van Arnaud Verstraete is een stap in een hele procedure waarbij het Groen-parlementslid zich beroept op de openbaarheid van bestuursdocumenten.

Maar minister Vanhengel merkt op dat die openbaarheid niet absoluut is, maar ook gebonden is aan bepaalde regels en voorwaarden. De zaak is in handen van advocaten, besluit Vanhengel, die er nog op wijst dat er van enig verschijnen voor een rechter "absoluut geen sprake" is.