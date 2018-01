Europese Unie: 'Verwachten dat rechten van Iraanse betogers gerespecteerd worden'

'Wij verwachten dat het recht om vreedzaam te betogen en de vrijheid van meningsuiting zullen worden gegarandeerd, na de publieke verklaringen van president Rohani', luidt het voorst. 'We blijven de situatie opvolgen.'

Ook het Verenigd Koninkrijk volgt de protesten van nabij. 'We geloven dat er een betekenisvol debat zou moeten zijn over de legitieme en belangrijke kwesties die de betogers aan de kaak stellen en we kijken naar de Iraanse autoriteiten om dit toe te laten', zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, op Facebook.

De betogingen in Iran gingen donderdag van start in de noordoostelijke stad Machhad, maar verspreidden zich al snel in het hele land. Daarbij kwamen intussen in totaal al dertien mensen om, onder wie tien betogers en een agent, en werden honderden mensen opgepakt. President Hassan Rohani had zondag de 'kleine minderheid' van betogers opgeroepen tot kalmte en waarschuwde ook 'dat het Iraanse volk de oproerkraaiers zal antwoorden'.