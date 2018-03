Dubbele dagvaarding wil Vlaamse regering verplichten tot snelle actie inzake luchtkwaliteit

De organisaties klagen het gebrekkige luchtsaneringsplan voor Antwerpen aan, en eisen een nieuw Vlaams urgentieplan tegen luchtvervuiling. Er wordt eveneens een dagvaarding tegen de Waalse regering ingediend.

De Antwerpse burgerbewegingen stRaten-Generaal en Ademloos klagen de kwaliteit van het luchtsaneringsplan voor hun regio aan, hierin gesteund door schrijver Jeroen Olyslaegers. De Vlaamse overheid moest van Europa zo'n plan publiceren omdat in Antwerpen volgens de officieel gerapporteerde cijfers de Europese normen voor ongezonde stikstofdioxide worden overschreden.

'Dit plan getuigt van een nauwelijks verhulde minachting voor de Europese wetgeving en de gezondheid van Antwerpenaren', zegt Thomas Goorden van stRaten-Generaal. 'Pas in 2030 verwacht men min of meer de norm te halen, twintig jaar nadat het in orde moest zijn. Dit is totaal onaanvaardbaar.'

'Botsen op een muur'

Recent gepubliceerde modelkaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen bovendien dat de Europese norm voor stikstofdioxide ook in tal van Vlaamse steden en gemeenten overschreden wordt. De Europese wetgeving schrijft voor dat voor elke regio waar de EU-norm wordt overschreden een luchtsaneringsplan verplicht is. 'Met onze dagvaarding eisen wij dat de Vlaamse overheid binnen de twee maanden zo'n urgentieplan inzake luchtvervuiling publiceert voor héél Vlaanderen, met concrete maatregelen die de luchtvervuiling op korte termijn verbeteren en deadlines waarbinnen die zullen worden uitgevoerd', zegt Joeri Thijs van Greenpeace. De milieuorganisatie had vorig jaar al aangekondigd naar de rechter te zullen stappen. 'Met campagnes en lobbywerk alleen botsen we op een muur. Men vindt dat er al veel gebeurd is, of dat de luchtkwaliteit al beter is dan enkele jaren geleden. Daarom stappen we nu naar de rechter', aldus Thijs. In de dagvaarding worden maatregelen geëist om op korte termijn vooral de vervuiling door dieselverkeer aan banden te leggen. Ook wordt een verbod gevraagd op infrastructurele keuzes die de concentraties van stikstofdioxide verder zullen doen stijgen.

'Precedent'

'Onze politici blijven aanmodderen. Kinderen hebben recht op gezonde lucht, en we hopen dit nu via de rechter voor hen te kunnen afdwingen', aldus Thijs. 'Tegenwoordig horen we vaak dat de regering toch aan het werken is aan een nieuw luchtactieplan. We zien geen enkele urgentie, terwijl er een heel duidelijke wetgeving bestaat die de regering niet respecteert.'

De milieuorganisatie hoopt dat de rechter op een zeer objectieve manier de wetgeving en de modelkaarten bekijkt, en rekening houdt met het feit dat België van Europa al uitstel had gekregen om aan de normen voor stikstofdioxide te voldoen. 'We stellen vast dat in andere landen burgers en ngo's naar de rechter zijn gestapt tegen de lokale of nationale overheid, en dat zij vaak ten minste voor een deel gelijk krijgen en de overheid tot dringendere actie aanzetten', aldus Thijs, die hoopt dat die zaken een precedent zijn voor ons land.

Greenpeace daagt ook de Waalse regering voor de rechter. Van beide regeringen worden ook representatieve metingen van de luchtvervuiling geëist, iets wat vandaag nog onvoldoende het geval is.

De Brusselse overheid werd eerder al door Brusselaars en de ngo Client Earth voor de rechter gedaagd.