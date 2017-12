Criminaliteit in New York daalde ook in 2017 verder: 'slechts' 286 moorden

New York, met circa 8,6 miljoen inwoners de grootste stad van de Verenigde Staten, registreerde tot woensdag 286 moorden dit jaar, het laagste aantal sinds er betrouwbare statistieken bestaan. Dat meldt de krant New York Times (NYT).

Ter vergelijking: in 1990 waren dat er nog 2.245. Het vorige laagterecord sinds de jaren 1950 dateert van 2014, toen er 333 moorden geregistreerd werden.

Nog ter vergelijking: de krant Le Soir meldt dat het Brusselse parket (circa 1.139 miljoen inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) dit jaar al 43 dossiers opende voor moord en doodslag, het laatste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de cijfers van de NYT blijft de criminaliteit in het algemeen dalen in New York, in alle categorieën: moord, doodslag, verkrachting, slagen en verwondingen, overvallen, inbraken en auto- en andere grote diefstallen. Tot en met zondag werden 94.806 misdrijven geregistreerd, opnieuw een sterke daling na het laagterecord van vorig jaar (101.716).

Metoo-effect

Enig minpunt is een stijging van het aantal meldingen van aanrandingen, vooral in de laatste weken van het jaar. Het aantal verkrachtingen ligt min of meer op het niveau van vorig jaar, maar het aantal meldingen van zogenaamde 'misdemeanor sex crimes', zoals betasting, steeg met 9,3 procent tot bijna 3.585.

Opmerkelijk is ook dat een bovengemiddeld aantal slachtoffers aangifte deed van feiten die meer dan een jaar geleden plaatsvonden.

De lokale politie vermoedt, aldus nog NYT, dat de #metoo-campagne in de nasleep van de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen onder anderen Harvey Weinstein daar een rol in speelt. Slachtoffers voelen zich meer aangemoedigd om naar buiten te komen met hun verhaal, luidt het. De politie klopt ook zichzelf op de borst voor haar strengere aanpak van huishoudelijk geweld.

De krant voegt er nog aan toe dat er ook in andere grote steden zoals Chicago en Detroit een daling van het aantal moorden geregistreerd wordt.

In enkele minder grote steden zoals Baltimore en Charlotte was er dan weer een aanzienlijke stijging in 2017.