Christelijk ideoloog Mark Van de Voorde: 'Waar is Hendrik Bogaert in godsnaam mee bezig?'

De heisa rond Aron Berger? 'Zinsverbijstering.' Kruisjes in alle Beierse overheidsgebouwen? 'Een verkrampte provocatie van de islam.' Hoofddoeken verbieden? 'Waar is die Hendrik Bogaert mee bezig?' Nee, vrolijk wordt Mark Van de Voorde niet van de schier eindeloze stoet identiteitsdebatjes. Van de Voorde was jaren persverantwoordelijke van het bisdom Brugge, daarna hoofdredacteur van Kerk&Leven en adviseur op CD&V-kabinetten. Vandaag is hij columnist voor het christelijke opinieblad Tertio en een veelgevraagd spreker over geloof, politiek en de kruisbestuiving daartussen. Tussendoor schreef hij voor binnen- en buitenlandse katholieke publicaties, en publiceerde hij een tiental boeken over kerk, geloof en spiritualiteit.

...