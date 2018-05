Dokter Denis Mukwege: 'De Congolezen nemen steeds minder genoegen met kruimels'

Het rommelt weer in Congo. Geweld flakkert opnieuw op en dat zet een indrukwekkende vluchtelingenstroom op gang: zo'n 4,5 miljoen ontheemden dolen rond in het immense Centraal-Afrikaanse land. Op een donorconferentie van de VN in Genève op 13 april werd 530 miljoen dollar opgehaald - onder meer België beloofde de humanitaire hulp aan Congo op te trekken van 17 naar 25 miljoen dollar. VN-ondersecretaris Mark Lowcock reageerde tevreden, ook al had OCHA, het VN-bureau dat de humanitaire hulp coördineert, geschat dat Congo dit jaar alleen al nood heeft aan 1,8 miljard euro om de humanitaire noden te lenigen. Om te illustreren hoe snel het bergaf gaat met het land: dat is dubbel zoveel als vorig jaar geschat werd.

