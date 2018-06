Charles Michel: 'België respecteert Europese en internationale regels rond asiel en migratie'

België respecteert de Europese en internationale rechtsregels rond asiel en migratie en zal die ook blijven respecteren. Dat zegt premier Charles Michel (MR) vanuit Den Haag, waar hij een bezoek brengt aan Europol. De eerste minister laat ook weten dat hij de reactie van de oppositie op de uitspraken van staatssecretaris voor Asiel en MigratieTheo Francken (N-VA) over het Europese asielbeleid niet apprecieert.

Francken lanceerde dinsdag in de marge van een vergadering van EU-ministers in Luxemburg een pleidooi voor een asielmodel, waarbij enkel nog beperkte legale asielmigratie een mogelijkheid is. Hij zei ook dat het terugsturen van bootvluchtelingen, zogenaamde pushbacks, weer een mogelijkheid moet worden en dat het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens daarvoor op een of andere manier omzeild moet worden, al nuanceerde het kabinet van de staatssecretaris dat laatste al snel.

De Franstalige oppositie stond op haar achterste poten, en ook coalitiepartner CD&V lijkt niet onverdeeld tevreden met de uitspraken van de staatssecretaris, bleek woensdag bij monde van vicepremier Kris Peeters in 'De Ochtend'. Voor premier Michel is het echter duidelijk dat België de Europese lijn volgt. 'Ik stel vast dat sommigen in de oppositie de aandacht willen afleiden en systematisch de kern van de zaak vermijden. België respecteert de Europese en internationale conventies, en zal die blijven respecteren', reageert hij woensdag vanuit Den Haag, waar hij samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de gebouwen van Europol bezoekt. 'Ik heb soms de indruk dat de oppositie pleit voor open grenzen zonder de minste controle, wat compleet onverantwoord is. Ik heb geen lessen te krijgen van de oppositie die overal excessen ziet.'

'Hypocrisie is de vaseline van de Wetstraat'

Minister Jambon benadrukte dat het kabinet-Francken de uitspraken van de staatssecretaris over het artikel 3 van het EVRM snel nuanceerde. 'Ik heb pas polemiek zien ontstaan na die precisering van zijn kabinet', stelt Jambon. Volgens de woordvoerster van Francken bedoelde hij niet dat het artikel zelf omzeild moet worden, maar wel de brede interpretatie die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eraan geeft.

Francken zelf zegt woensdag bij VRT NWS dat hij het woord 'omzeilen' beter niet had gebruikt, maar beter 'heroriënteren van de boten naar Tunesië. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet aan het aansturen op een massale schending van artikel 3.' Tegelijkertijd verwijt Francken de Europese Commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos'hypocrisie'. De Griek tikte Francken dinsdag meteen na zijn uitspraken op de vinger, maar dat kan die laatste niet appreciëren. 'Hypocrisie is de vaseline van de Wetstraat, ik denk dat hetzelfde ook geldt voor het Schumanplein. Dat is vandaag nog eens bewezen.'