CD&V: 'De Crem bevestigt loyauteit aan partij en regering'

De plooien lijken intussen gladgestreken. 'De Crem heeft in het gesprek zijn loyauteit aan de partij en de regering benadrukt', zo klinkt het in een mededeling van CD&V.

'Wouter Beke heeft zaterdagochtend een gesprek gehad met Pieter De Crem en dit naar aanleiding van de recente berichten in de media", klinkt het. 'Pieter De Crem schaart zich achter de basisopties die na de verkiezingen in 2014 genomen zijn en spreekt zijn steun uit voor de strategische beleidskeuzes van de partij in de regering. Hij betreurt dat hierover misverstanden zijn ontstaan. Pieter De Crem heeft in dit gesprek eveneens zijn loyauteit aan de partij en de regering benadrukt, staat er nog te lezen.

Tijdens een debatbijeenkomst voor een select publiek had De Crem zich volgens de Vlaamsgezinde opiniesite Doorbraak kritisch uitgelaten over de federale coalitie. De Crem sprak van "metaalmoeheid" en noemde de Zweedse coalitie de 'valkuilcoalitie'. In zijn analyse van de regering was De Crem niet mals voor zijn eigen partij CD&V.

Het voorval roept herinneringen op aan het essay dat Kamerlid voor CD&V Hendrik Bogaert in december van vorig jaar uitbracht. In 'In vrijheid samenleven', probeerde hij voor zijn partij een koers te schetsen in het het identitaire debat. Ook daarover was niet iedereen in de partij enthousiast.

Maar beide politici verwoorden wel wat leeft bij een deel van de achterban. Zowel De Crem als Bogaert zijn burgemeester van kleinere steden, waar hun kiezers soms op een andere manier naar thema's als migratie kijken dan in Antwerpen of Gent. Gevreesd wordt dat die wel oren hebben naar het forsere N-VA-verhaal.

Daarnaast komt CD&V binnen deze colatie komt als 'links' uit de verf, en daar is niet iedereen onverdeeld gelukkig mee. Het blijft ook nu weer de vraag of de partij haar 'rechterflank' aan zich gebonden zal kunnen houden.