De Crem ziet 'metaalmoeheid' bij de coalitie en spaart eigen CD&V niet

De Crem sprak van 'metaalmoeheid' en noemde de Zweedse coalitie de 'valkuilcoalitie'. In zijn analyse van de regering was De Crem niet mals voor zijn eigen partij CD&V.

Sinds de staatshervorming duurt een federale regeerperiode vijf jaar in plaats van vier. De Crem zou op de bijeenkomst van de denktank Libera in Antwerpen gezegd hebben dat er 'sleet' op de coalitie zit en dat er 'metaalmoeheid' optreedt, zeker nu iedereen stilaan in verkiezingsmodus is voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

De staatssecretaris vreest overigens dat focus om de kiesstrijd in Antwerpen 'het goede werk van vele lokale bestuurders' zal doen wegdeemsteren.

In zijn analyse van de regering spaarde De Crem volgens Doorbraak zijn eigen partij CD&V niet. Geen van de vijf punten die de partij naar voor schoof (de leiding nemen over de Vlaamse of federale regering, geen prijs betalen voor de Europese Commissaris, Open Vld niet opnemen in de Vlaamse regering, departementen nemen waar je dicht bij de mensen staat en zeker geen Justitie nemen) heeft de CD&V er nul binnengehaald, zou De Crem hebben gezegd.

De christendemocaten zouden zich de eerste negen maanden ook te veel opgesteld hebben als een oppositiepartij binnen de regering, wat CD&V 'de patine heeft doen krijgen van een linkse partij'. Dat zou het kiespubliek van CD&V verward hebben.