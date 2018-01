Hoe geloofwaardig is de CD&V? Pijnlijk duidelijk is wat de partij nog níét heeft kunnen realiseren

Waarop ze bij de CD&V trots zijn, vandaag? Op de lastenverlaging voor de bouw. En op een aanpassing van de proefperiode. Het is dat CD&V-vicepremier Kris Peeters er ons in een interview met zakenkrant De Tijd aan herinnerde, want die realisaties verzinken in het niets bij de pluimen die zijn coalitiepartners MR, Open VLD en N-VA op hun hoed mogen steken: de taxshift en de verlaging van de vennootschapsbelasting. Pijnlijk duidelijk is wat de CD&V nog níét heeft kunnen realiseren. De regeling voor de Arco-spaarders, bijvoorbeeld, die al sinds 2014 wordt beloofd. Of de effectentaks, die de partij eiste in ruil voor een verlaging van de vennootschapsbelasting.

