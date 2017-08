Broer koningin Paola overleden in Rome

Dat meldt VRT NWS, waar verwezen wordt naar Italiaanse media. Zij kondigden gisteren het overlijden aan.

Konigin Paola was de jongste in een gezin van zeven kinderen. Ze had drie broers en drie zussen. Antonello - geboren in 1930 - was de op een na jongste. Met zijn overlijden blijft de konigin als enige over. Zij wordt op 11 september 80 jaar.

Antonella wordt omschreven als een fervente reiziger en kunstzinnig man. Hij richtte het eerste ornitologische natuurpark op in Italië, Selva di Paliano. Volgens Italiaanse media was hij ook de 'eerste aristocraat die na de revolutie naar Cuba reisde'. Hij verzamelde stoomtreinen en bouwde in 1984 zelfs een particuliere spoorweg.

Over de begrafenis van prins Antonello zijn geen details bekend.