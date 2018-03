Bos moet wijken voor bungalowpark in Dilsen-Stokkem: 'Ecologische ravage'

In Dilsen-Stokkem zijn al langer plannen voor een nieuw vakantiepark ('Terhills resort') op gronden van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Maar bij de aanleg van dat park moet bosgebied plaats maken voor bungalows, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

'Ecologische ravage'

"Dit is hemeltergend ironisch, zegt Meuleman. "De bouw van dit vakantiepark dat de happy few dichter bij de natuur wil brengen, zal een ecologische ravage aanrichten. Bovendien zal wat er overblijft van het natuurgebied, enkel nog toegankelijk zijn tegen betaling. De wandelpaden rond de plas aan Terhills, een van de grootste toeristische trekpleisters, zullen niet meer toegankelijk zijn voor het publiek."

Volgens de Groen-politica stonden de bossen tot voor kort op de lijst van meest kwetsbare bedreigde bossen. Meuleman: "In maart 2017 verdween het bos plots van de kaart. Dit toont aan hoe ernstig deze regering het neemt met natuurbehoud. Van zodra er genoeg geld op tafel ligt, heeft de natuur geen rechten meer."

Meuleman richt haar pijlen op minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Haar beleid is volgens Meuleman 'zo lek als een zeef'. "Ze beschermt de natuur zoals een boekhouder dat zou doen: hier een stukje weg, daar een stukje bij. Maar zo werkt het helaas niet. Wat er in Dilsen-Stokkem op de schop gaat, krijgen we in geen honderd jaar terug. Natuur verdwijnt, dieren vluchten, en een paar hectare nieuwe bomen lossen dat probleem niet op."

'Limburgs initiatief'

Minister Schauvliege is niet opgezet met de kritiek. "Dit is een puur Limburgs initiatief, waar de minister niets mee te maken heeft en gewaar de minister niets mee te maken heeft en geen enkele beslissing in heeft getroffen", klinkt het op het kabinet-Schauvliege.