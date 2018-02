Bonden noemen stakingsacties bij MIVB een succes

De twee vakbonden leggen voor 24 uren het werk neer wegens een "negatief sociaal klimaat" en "verspilling van belastinggeld". De christelijke vakbond staakt niet mee. Volgens het ACV wordt de actie onder meer misbruikt om "bepaalde privileges te behouden voor sommige vaksbondsafgevaardigden".

Nog volgens de organiserende vakbonden is er geen sprake van stakingsposten, maar van filterblokkades. Wie wil werken, wordt niet tegengehouden, aldus Stephan De Muelenaere, permanent secretaris ACLVB. 'De enige chauffeurs die werken, zijn aangesloten bij het ACV', aldus Morad Essaouiki, verantwoordelijke bij de Franstalige ACOD. 'De staking is een groot succes', aldus De Muelenaere. 'Het is jammer voor de reizigers, maar soms moet je hard slaan om gehoord te worden.'

Het openbaar vervoer in Brussel is door de staking zwaar verstoord. Enkel op metrolijn 1 rijden metro's. Bij de bussen is er dienstverlening op 21 van de 50 lijnen, bij de trams op dertien van de zestien lijnen. De frequentie ligt lager dan normaal. Maandag om 9.30 uur is een vergadering voorzien tussen de directie en de drie vakbonden