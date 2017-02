Big Brother in België: ANPR-camera's fotograferen meer dan alleen de nummerplaat

Net voor Kerstmis zette de federale regering het licht op groen voor een schild van ANPR-camera's (automatic number plate recognition) dat de komende jaren in heel België geïnstalleerd zal worden. Op 260 plaatsen langs de autosnelwegen komen naar schatting 1000 camera's voor nummerplaatherkenning. 'Dit is niet minder dan een revolutie', zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'Tot nu toe maakten enkel lokale politiezones gebruik van ANPR-camera's. Door een netwerk over heel België te ontrollen en alle informatie centraal te beheren, ontstaan voor de politie ongeziene mogelijkheden. Stel: in een villawijk in Knokke wordt ingebroken en een getuige geeft de nummerplaat van de daders door. Zodra die informatie op het centrale systeem wordt ingevoerd, zullen camera's in heel het land een hit geven wanneer die auto passeert.'

