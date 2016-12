Beroepsonderwijs gevolgd? Dan geen hoger pensioen

De werkgevers en de vakbonden hebben hun protest overgemaakt, schrijft De Morgen.

Vanaf maart 2017 kan iedereen de gepresteerde studiejaren 'afkopen' om ze te laten meetellen bij je pensioenberekening. Je betaalt 1.500 euro per jaar dat je gestudeerd hebt en in ruil kan je pensioen stijgen met zo'n 250 euro per jaar. Je investering is bovendien fiscaal aftrekbaar. In drie jaar tijd kun je uit de kosten zijn. Het gaat om een erg voordelige overgangsmaatregel die tot maart 2020 geldt.

Vierde graad secundair

Maar één belangrijke groep valt uit de boot: zij die een beroepsonderwijs hebben gevolgd in het secundair. Als zij een zevende specialisatiejaar volgen of een andere voortgezette opleiding, kunnen zij geen aanspraak maken op de rechten. Dat komt omdat ze na hun zesde middelbaar geen diploma krijgen, maar een getuigschrift. Pas na een extra opleiding, strijken ze hun diploma op. Soms duurt die drie jaar, zoals voor verpleegkundigen, maar dat wordt dan beschouwd als een vierde graad secundair onderwijs. Zowel werkgevers als vakbonden vinden het ongehoord dat een deel van de werkende bevolking over het hoofd wordt gezien. Dat maken ze ook duidelijk in een gezamenlijk advies dat ze hebben overgebracht aan de regering.

