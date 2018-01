Bart De Wever: 'Links moet kiezen tussen open grenzen en sociale zekerheid'

Dat schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever in een opiniestuk in De Morgen.

De Wever schreef het opiniestuk naar aanleiding van de situatie in het Maximiliaanpark, waar enkele honderden migranten verblijven die proberen om in Groot-Brittannië te geraken. Vanuit de oppositie klonk er felle kritiek op de strenge aanpak van de migranten door de regering. Afgelopen zondag vormden actievoerders een menselijke ketting uit protest tegen een politieactie, anderen leggen de transmigranten 's nachts te slapen bij zich thuis.

Door hun acties werken linkse ngo's en burgemeesters de facto mee aan het ontstaan van een tweede Calais, zegt De Wever. Volgens hem moeten de 'linkse gutmenschen' daarom kiezen: ofwel iedereen opvangen en de grenzen openstellen, ofwel ons sociaal systeem op het huidige niveau handhaven. Want indien we onze sociale zekerheid beschikbaar maken voor iedereen, klapt ze in elkaar, schrijft hij.