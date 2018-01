'De N-VA kan zonder Bart De Wever. De kerk heeft toch ook Christus overleefd?'

Soms wordt Fons Van Dyck weggezet als een 'reclameman', maar dat is een zware onderschatting. Al meer dan een kwarteeuw is hij een bevoorrechte getuige en Mitspieler van het politieke gebeuren in dit land. Een paar jaar geleden onderbouwde Van Dyck zijn professionele ervaring met een doctoraat waarin hij onderzocht waarom sommige 'merken' erin slagen om te overleven en sterker te worden en andere niet - ook al waren ze ooit marktleider. De parallel met de Vlaamse politieke 'merken' ligt voor de hand.

...