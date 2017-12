Bart De Wever: 'De sfeer tussen N-VA en CD&V in die coalitie zit niet goed'

De discussie over de uitstap uit de kernenergie zal allicht pas beslecht worden bij de regeringsonderhandelingen van 2019. Dat stelt N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag in een interview met nieuwssite Newsmonkey.

N-VA blokkeerde eerder deze maand een akkoord dat de vier energieministers van dit land hadden gesloten over het energiepact. Ze bevestigen daarin hun voornemen om de kerncentrales tegen 2025 te sluiten. Die deadline uit 2003 staat ook in het regeerakkoord, maar N-VA twijfelt al langer aan de haalbaarheid ervan. 'Ik denk niet dat iemand het dossier van de kernenergie nog zal ontwapenen voor 2019', zo meent De Wever. Hij neemt zich voor om het thema aan te snijden in de federale en regionale verkiezingscampagnes. 'Ik ga zeggen 'je hebt een duidelijke keuze', N-VA heeft een duidelijke analyse, alle anderen hebben een andere analyse. En ik denk dat de regeringsonderhandelingen van 2019 uiteindelijk het pleit zullen beslechten.'

Het kerndossier is niet het enige dat voor wrijving tussen de coalitiepartners zorgde. 'Mijn grootste teleurstelling van deze regering is dat zij niet consistent één verhaal heeft verteld', zo verwijst hij bijvoorbeeld naar de aanhoudende discussie met CD&V over fiscale rechtvaardigheid.

De Antwerpse burgemeester maakt zich weinig illusies meer. 'De sfeer tussen N-VA en CD&V in die coalitie zit niet goed. Dat is van meet af aan zo geweest. Dat zal ook zo blijven, denk ik.'

Bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen moet De Wever het volgend jaar opnemen tegen CD&V-boegbeeld Kris Peeters. 'Als men naar Antwerpen speciaal verhuist, dan is dat niet om mij een plezier te doen. Dan is dat omdat men er vanuit gaat dat men een coalitiewissel kan forceren en dan is het wellicht ook de intentie om dat op Vlaams en federaal niveau te doen.'