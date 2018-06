Alle VRT-werknemers maken voortaan aanspraak op salariswagen

Alle VRT-werknemers maken voortaan aanspraak op een salariswagen. Dat schrijft De Morgen dinsdag. Volgens de krant stuit het aanbod aan de ruim 2.000 personeelsleden om brutoloon in te ruilen voor een leasewagen op verzet.

De raad van bestuur van de VRT zette maandag het licht op groen voor het nieuwe wagenbeleid. De nieuwe salariswagens moeten wel een ecoscore van minstens 68 behalen, zodat enkel benzine-, elektrische en hybride wagens mogelijk zijn. Vandaag telt de VRT een 230-tal salariswagens. Voorbehouden aan onder anderen directieleden, middenkader, verschillende schermgezichten en enkele technici die vaak op verplaatsing werken. Volgens de VRT past het nieuwe plan in het vergroenen van de mobiliteit. 'Een aanzienlijk deel van onze personeelsleden werkt op onregelmatige uren of moet vaak de baan op', zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. 'Nu doen ze dat met hun eigen wagen, die in de praktijk vaak een vervuilende dieselwagen is. Dit plan geeft hen de kans die vervuilende auto in te ruilen voor een groener exemplaar.' Vermeir benadrukt dat het wagenplan deel uit maakt van een groter mobiliteitsplan.

Zowel vakbonden als oppositiepartij Groen verzetten zich tegen het aanbod, nu het debat over salariswagens opklinkt.