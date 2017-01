Wout Bru kookt al tien jaar voor Renault op het Autosalon: 'Win-winsituatie'

De meeste exposanten op het Autosalon trakteren hun genodigden op de pers- en VIP-dag, daags voor de opening voor het grote publiek, op een exclusieve lunch of diner. Maar Renault kan ongetwijfeld uitpakken met de bekendste chef: Wout Bru kookte vrijdag al voor het tiende jaar op rij achter de schermen van het Franse merk.

'Dat was aanvankelijk niet bedoeld als een overeenkomst op lange termijn,' vertelt Bru aan Knack.be. 'Renault had mij destijds gevraagd ter gelegenheid van de lancering van de Laguna en we zijn uiteindelijk blijven samenwerken. Ik stond er zelf niet bij stil dat het al tien jaar was, tot men mij er vandaag op attent maakte.'

Creatief

Een sterrenlunch of -diner serveren voor meer dan honderd mensen, evident is anders. Bru: 'Je weet dat je beperkt bent in plaats en in tijd, dus het mag al niet te moeilijk zijn. Ik ben wel gewoon van op locatie te koken, maar het komt er telkens op aan van creatief te zijn om een topmaaltijd klaar te maken met slechts enkele componenten'.

Op het menu vrijdag stond onder andere ravioli van kreeft, wit van prei met kreeftenjus en specerijen en ook ossenhaas van Simmental Wellington, geconfijte sjalot, rode wijnsaus en pommes pailles. 'En het vlees was perfect rosé geserveerd', luidt het.

Geflatteerd

Van sleet op de samenwerking is duidelijk nog geen sprake. 'Er is al meermaals aan mijn mouw getrokken door andere merken, maar ik blijf trouw aan Renault. Een goede overeenkomst duur het langst. Bovendien flatteert het mij dat ik nog altijd elk jaar opnieuw gevraagd word. Een win-winsituatie.'