Vive la France: Peugeot 3008 verkozen tot Auto van het Jaar

Met kleine voorsprong is de Peugeot 3008 verkozen tot Auto van het Jaar. De Franse crossover gaat de Alfa Romeo Giulia en Mercedes E-klasse vooraf. Volgens het Belgische jurylid Tony Verhelle hebben de stemmen van de zes Spaanse juryleden de doorslag gegeven. Met de Peugeot 3008 gaat de onderscheiding voor de eerste keer naar een SUV/ Crossover.

Traditioneel heeft de proclamatie van de verkiezing Auto van het Jaar plaats op de vooravond van de opening van het Autosalon van Genève. Dat was dit jaar niet anders met dit verschil dat de bekendmaking volledig in de schaduw stond van het nieuws over de overname van Opel door PSA.

Tot op het allerlaatste ogenblik bestond er twijfel over wie als eerste uit de bus zou komen, ook bij de 58 juryleden uit 22 landen zelf. Hierover Tony Verhelle, een van de twee Belgische juryleden: 'De Peugeot 3008, Alfa Romeo Giulia en Mercedes E waren de logische favorieten. In het nadeel van de uiteindelijke winnaar speelde dat met de Citroën C3 zich nog een tweede PSA-model bij de zeven genomineerden bevond.'

'De Franse juryleden stonden dus voor een moeilijke keuze. Uiteindelijk hebben de stemmen van de zes Spaanse juryleden de doorslag gegeven. Achteraf beschouwd heeft ook het stemgedrag van de Italianen in het nadeel van de Alfa Romeo Giulia gespeeld, door zelf veel punten toe te kennen aan de Peugeot 3008. Ikzelf had de Mercedes E en Citroën C3 op de plaatsen één en twee gezet en de uiteindelijke winnaar op een gedeelde vierde plaats.'

Met de Peugeot 3008 gaat de overwinning voor de eerste keer naar een SUV/Crossover, een illustratie van het sterk toegenomen belang van het SUV-fenomeen in de internationale autowereld. In 2014 won ook al de Peugeot 308 de prestigieuze onderscheiding en voor de zoveelste keer op rij slaagt Mercedes er niet in om als eerste te eindigen.