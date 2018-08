Rolls-Royce "Silver Ghost Collection"

De Bespoke-versies bij Rolls-Royce zijn het beste wat het merk te bieden heeft op vlak van exclusiviteit en maatwerk. Deze "Silver Ghost Collection" heeft onder meer recht op een "Spirit of Ecstasy" van massief zilver. Dit embleem werd in 1911 Charles Rolls en Henry Royce bedacht. Ze rust op een steun van witgoud. Een koperen schildje herinnert dat dit materiaal ook werd gebruikt voor de motorkap van de oorspronkelijke Silver Ghost, een 40/50 HP die in 1907 op de markt kwam. Dit model ging de geschiedenis in omdat hij een afstand van 15.000 had afgelegd zonder het minste technische probleem. Dat was 110 jaar geleden een geweldige prestatie voor een auto. (Belga)