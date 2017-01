Meer dan 40 'Dream Cars' strijken neer op Autosalon

Sinds 2011 heeft het Dream Cars-event zijn plaats op het Autosalon voor Lichte bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's - het zogenaamde 'klein' salon in de oneven jaren. Dat wordt kennelijk geapprecieerd: in 2013 bezochten 24.000 mensen de tentoonstelling en in 2015 verdubbelde dat aantal haast (45.000), ondanks een toeslag van vijf euro op het ticket voor het volledige salon.

Voor deze editie kiezen de organisatoren voor een nieuw decor, de Franse tuin maakt plaats voor 'Winter chic', een alpiene sfeer met bergchalets. 'Om voor een homogeen geheel te zorgen, worden alle droomwagens gepresenteerd op individuele podia, zonder onderscheid te maken tussen de verschillende merken', luidt het.

44 droomwagens

Omdat salonorganisator Febiac voor het eerst meer kandidaten kreeg dan er plaats is in de tentoonstelling, werd een selectiecomité aangesteld en een quotum van maximum drie wagens per werk ingevoerd.

In totaal zullen er 44 podia opgesteld worden met evenveel exclusieve auto's. Naast vaste klanten als Lamborghini, Ferrari en Rolls-Royce zullen ook minder bekende merken hun opwachting maken, zoals het Britse Noble en Zenos Cars of het Zweedse Koenigsegg.

Honda zal voor het eerst de nieuwe NSX aan het Belgische publiek tonen, Renault kondigt met de Alpine Vision de terugkeer van de iconische Franse sportwagen aan. Mazda is dan weer present met de nieuwe MX-5 RF.

Goed doel

Op de avond voor de opening van de tentoonstelling is opnieuw een gala-avond gepland, waarvan de winst naar de vereniging 'Keten van Hoop' gaat. De gala-avond vindt plaats op donderdag 19 januari, de tentoonstelling is te bezichtigen van 20 tot 22 januari.