Franse autogroep PSA ontwikkelt transparante verbruikstest

Het testen begon eind 2015, met de bedoeling betrouwbare cijfers te bepalen voor 80 procent van de Peugeot-, Citroën- en DS-modellen. In anderhalf jaar werden zestig modellen getest, goed voor meer dan 430 tests en 40.000 kilometer.

PSA werkte voor de ontwikkeling van de test samen met milieugroep Transport & Environment, de Franse milieukoepel FNE en onderzoeksbureau Veritas, gespecialiseerd in certificering en inspectie.

Belangrijk is dat het nieuwe testprotocol goed reproduceerbaar is, met een foutenmarge van amper 3 procent. De ongeveer duizend resultaten van de test stemmen niet alleen overeen met de gegevens die PSA heeft over hun klanten maar ook met de informatie die chauffeurs zelf uploaden op websites zoals www.spritmonitor.de.

Kloof

Uit de tests blijkt onder meer dat dat personenwagens gemiddeld 5,8 liter per 100 kilometer verbruiken - goed voor een gemiddelde kloof van 1,74 liter met de officiële cijfers. Die verbruikskloof in de stad nagenoeg even groot is voor diesel- als benzinewagens: respectievelijk 2,4 en 2,5 liter per 100 kilometer.

De efficiëntie van een dieselwagen blijkt minder afhankelijk is van de rijstijl dan die van benzinewagens. Het brandstofverbruik is ook 0,4 liter lager bij auto's met een manuele versnelling dan auto's met een automatische versnellingsbak.

Transparant

PSA wil met de nieuwe tests naar eigen zeggen volledige en transparante informatie geven over het verbruik van zijn modellen. Eind dit jaar moeten ook de eerste gegevens beschikbaar zijn over de stikstofuitstoot van de modellen.

'Uit deze tests blijkt dat het perfect mogelijk is om cijfers over de CO2-uitstoot en het verbruik te behalen die vrijwel identiek zijn aan wat gebruikers op de weg vaststellen' zegt Greg Archer van Transport & Environment. 'Maar ze vormen maar een deel van de oplossing voor het dieselschandaal. De EU neemt binnenkort beslissingen die echt kunnen bepalen of een systeem van tests en vergunningen onafhankelijk en rigoureus afgedwongen wordt.'