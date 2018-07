De auto verstandig inladen

Elk jaar is het weer hetzelfde liedje: u pakt uw bagage enkele uren voor het vertrek in en vraagt u telkens opnieuw af of alles wel in de koffer van de auto zal raken. Stress verzekerd Nochtans kan alles met enkele tips veel vlotter verlopen.

1.Licht reizen: neem zeker in de zomer niet te veel kleren mee. U zal bij 30°C nooit uw hele kleerkast nodig hebben: enkele shirts, hemdjes en T-shirts volstaan meestal voor de strandpret in het zuiden.

2. Weet dat de faciliteiten ter plaatse steeds vollediger zijn. Vaak is er een wasmachine en een droogkast aanwezig in uw vakantiehuis of bevindt zich een wasserij in de omgeving, zodat er snel even iets gewassen kan worden indien nodig.

3. Rol uw kleren op en plaats ze verticaal in uw koffer. Zo nemen ze niet alleen minder plaats in, maar hebt u ook een beter overzicht op uw garderobe tijdens uw verlof.

4. Bekijk de indeling van de koffer van de wagen als een spelletje Tetris, waarbij u de ruimte invult op basis van de vorm van de bagagestukken. Plaats de zwaarste spullen onderaan voor de veiligheid. Gebruik eventueel ook een bagagenet om alles op zijn plaats te houden. Soms kan u ook nog spullen onder de dubbele kofferbodem wegbergen.

5. Plaats de bagagestukken die u onderweg nodig hebt als laatste in de koffer, zodat u er makkelijk bij kan bij een stop. Steek in deze tassen enkel het noodzakelijke voor een overnachting, zoals ondergoed en toiletspullen.

Veel succes bij het inpakken en goede reis!(Belga)