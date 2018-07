Brusselse Audi E-tron heeft een lanceringsdatum

De Audi E-tron, de elektrische SUV die in Brussel zal worden geproduceerd, heeft een lanceringsdatum. Oorspronkelijk zou de wagen eind augustus op een evenement in Brussel worden gepresenteerd, maar dat werd eerder al afgelast. De SUV zal nu het licht zien op 17 september in San Francisco, aan de Amerikaanse westkust.